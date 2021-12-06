 

Румыния ужесточила правила въезда для невакцинированных от коронавируса туристов

06.12.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинированные от коронавируса граждане Румынии и граждане, прибывшие из третьих стран Европы, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до пересечения границы. Люди, не прошедшие курс вакцинации от коронавируса, отправятся на самоизоляцию сроком на 10 дней.

Туристов, прибывающих в Румынию из стран Евросоюза, обяжут предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов ло пересечения границы. Невакцинированные туристы, прибывшие из “красной” зоны эпидемиологического риска, будут помещены на карантин сроком на 14 дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В Румынии с начала пандемии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло более 57 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Россия имитирует отвод войск от украинских границ – Бабин

26.07 / С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД

15.07 / Число погибших из-за наводнения в Германии выросло до 58 человек

19.07 / Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

28.10 / “Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли”. Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по “Танцам со звездами”

27.09 / Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

20.03 / Более 660 тыс. доз за сутки. В Британии сделали рекордное количество прививок от коронавируса

22.11 / Северная Корея отвергла проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в стране

09.09 / Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

30.06 / На краю Солнечной системы обнаружена гигантская комета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика