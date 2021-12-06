Румыния ужесточила правила въезда для невакцинированных от коронавируса туристов

Вакцинированные от коронавируса граждане Румынии и граждане, прибывшие из третьих стран Европы, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до пересечения границы. Люди, не прошедшие курс вакцинации от коронавируса, отправятся на самоизоляцию сроком на 10 дней.

Туристов, прибывающих в Румынию из стран Евросоюза, обяжут предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов ло пересечения границы. Невакцинированные туристы, прибывшие из “красной” зоны эпидемиологического риска, будут помещены на карантин сроком на 14 дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В Румынии с начала пандемии подтвердили почти 1,8 млн случаев COVID-19, умерло более 57 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

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