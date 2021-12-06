ЕС на год продлил санкции за нарушения прав человека, в списке – граждане России

Санкции продлены до 8 декабря 2022 года. Отмечается, что из списка до сих пор никого не исключали, кроме одного умершего, и в перечне на данный момент 14 физических и четыре юридических лица.

В сообщении говорится, что решение о продлении санкций подтверждает обязательство ЕС осуждать злоупотребления в области прав человека, где бы они ни происходили.

Контекст:

Глобальный режим санкций ЕС по правам человека был введен в декабре 2020 года. Он предусматривает запрет на поездки и замораживание средств. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства субъектам под санкциями.

СМИ называли этот механизм “европейским актом Магнитского” по аналогии с принятым в декабре 2012 года в США так называемым законом Магнитского.

Санкционный режим был впервые применен 2 марта в отношении четырех россиян в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкции ЕС попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов.

22 марта ЕС ввел санкции за нарушения прав человека против 11 лиц и четырех организаций из разных стран. Среди них – представители Китая, которых ЕС обвиняет в репрессиях против уйгуров, а также двое россиян: Среди них командир спецотряда “Терек”, зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” главы кавказской республики Рамзана Кадырова, и начальник управления МВД Чечни в городе Аргуне Аюб Катаев.

Украина призывает Европейский союз применить санкционный механизм в ответ на нарушение прав человека в Автономной Республике Крым.

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