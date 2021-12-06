В течение недели из Украины депортировали более 30 нелегалов – МВД

За прошедшую неделю из Украины выдворили 35 человек, в том числе 12 граждан Индии, восемь – Алжира, пятерых – Турции, четырех – граждан Непала, троих – Ирака и троих – Армении.

“С начала 2021 Государственной пограничной службой Украины принято более 800 решений о принудительном возвращении и выдворении иностранцев с территории Украины”, – рассказали в МВД.

В релизе заявили, что деятельность по выдворению нелегалов будет “продолжаться со строгим соблюдением прав и свобод человека”.

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