Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 2215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

Антирейтинг округов Подмосковья по тяжести эпидемиологической ситуации возглавило Пушкино, где выявили 203 новых случая. На втором месте оказалась Балашиха с 162 зараженными. Тройку антилидеров замыкает Ступино: там заболели 150 жителей.

Помимо них в список попали Одинцовский округ, Коломна, Королев, Истра, Люберцы, Раменский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский округа, а также Чехов, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.