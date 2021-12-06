 

Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации

06.12.2021, 15:32, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 2215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

Антирейтинг округов Подмосковья по тяжести эпидемиологической ситуации возглавило Пушкино, где выявили 203 новых случая. На втором месте оказалась Балашиха с 162 зараженными. Тройку антилидеров замыкает Ступино: там заболели 150 жителей.

Помимо них в список попали Одинцовский округ, Коломна, Королев, Истра, Люберцы, Раменский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский округа, а также Чехов, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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