 

Сотни спустившихся с горы Санта-Клаусов сняли на видео

06.12.2021, 15:32, Разное
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До католического Рождества, которое отмечается во всем мире даже в странах с иными культурными и религиозными традициями, осталось меньше 20 дней. Как принято говорить в таких случаях, рождественский дух уже витает в воздухе.

Воспользоваться этим решили организаторы необычного заезда. Они предложили всем желающим, готовым выложить за участие в предприятии 20 долларов, скатиться на сноуборде или лыжах со склона горы. Все происходящее сняли на видео.

Какой именно эффект должен был произвести сам массовый спуск Санта-Клаусов – неизвестно. Зато организаторам удалось собрать таким образом больше пяти тысяч долларов. Эти средства будут направлены в фонд для помощи молодежи в получении образования River Fund Main.



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