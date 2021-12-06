 

Сбежавшего в Мексику Валерия Рашкина задержали с трупом краснокнижной игуаны в багажнике

06.12.2021, 15:31, Разное
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, эмигрировавший в Латинскую Америку в преддверии лишения его неприкосновенности, задержан в окрестностях Койоакана под Мехико.

В багажнике его внедорожника нашли редкую краснокнижную ящерицу Iguana graeca – их общее поголовье в мире не превышает 10 тысяч, из них 8 тысяч приходятся на Мексику.

Рашкина задержали с трупом краснокнижной игуаныРашкин находился за рулём Ford Explorer, в салоне больше никого не было. Местные СМИ отмечают необычные обстоятельства задержания – на месте присутствовали шериф, инспектор федерального природнадзора, представитель наркокартеля и двое офицеров Центра расследований и национальной безопасности.

Чиновники объявили, что гость из России имел внешние признаки алкогольного опьянения, но отказался сдать анализы. Ввиду того, что он получил визу по приглашению депутата от местной Компартии, согласно местному закону о защите от политических преследований, арестовать его нельзя без консенсуса Палаты депутатов. Вопрос планируется рассмотреть уже после Нового года.

Сам Рашкин сначала заявлял, что игуана хотела на него напасть, а затем отказался от комментариев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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