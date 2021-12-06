 

Ожидается выпуск пяти новых компьютеров в Apple

06.12.2021, 15:18, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, в компании Apple рассматривают возможность выпуска в будущем году пяти новых компьютеров. В частности, обновленные модели MacBook Air и MacBook Pro должны получить новые процессоры.

Напомним, что ранее менеджеры «Яблочной» компании заявляли, что намерены отказаться от использования чипов Intel. Производитель плавно переходит на процессоры собственного выпуска, что очень удобно делать в условиях глобального дефицита таких устройств.

Таким образом, с 2022 году стоит ожидать презентаций полноформатного Mac Pro. Кроме того, выйдет компактный компьютер Mac mini следующего поколения. MacBook Air и MacBook Pro – это новые лэптопы начального уровня. А iMac станет высокопроизводительным моноблоком.



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