 

Владельцами смартфонов Honor X стали 90 млн человек

06.12.2021, 15:18, Новости дня
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Линейка популярных смартфонов Honor X пополняется новой моделью. Производитель, в связи с этим, отчитался о том, что за восемь лет после начала выпуска этих гаджетов, их владельцами и пользователями стали 90 миллионов человек по всему миру.

В данный момент ожидается презентация очередной новинки – смартфона Honor X30. Мероприятие намечено на 16 декабря.

Предварительно разработчики сообщили, что в данных мобильных устройствах будет установлена фирменная оболочка Magic UI 5.0. Напомним, что ранее компания представила увеличенную версию смартфона Honor X30 Max, в котором размер диагонали экрана равен 7,09 дюйма. По мнению экспертов, Honor X30 получит расширенную память. Также будет оптимизирована работа устройства.



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