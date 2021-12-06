Голландской компании Talpa нужно решить судьбу проекта «Голос» после смерти Александра Градского

Автор оригинальной версии шоу, компания Talpa распорядится судьбой «Голоса». В истории проекта еще не было случая смерти тренера.

10 декабря на Первом канале выйдет последний эфир с участием Александра Градского, после этого, по правилам шоу, начинаются прямые трансляции. Чтобы решить, что дальше будет с участниками команды Градского и тренерским креслом осталось мало времени. Теперь продюсеры ждут заключения от голландской компании Talpa, которая изначально запустила проект.

Случай со смертью тренера является беспрецедентным. Источники сообщают, что продюсеры сами не могут решить судьбу шоу. Заменить наставника или полностью убрать одно кресло не получится, поскольку это может привести к суду и большим штрафам. Поэтому каждое отступление от правил нужно согласовать с автором, если этого не делать, показ шоу вообще могут запретить. Об этом пишет Полит Эксперт.