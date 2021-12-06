 

Банк поднялся сразу на 5 позиций в рейтинге топ-20 крупнейших банков по выдаче ипотеки

06.12.2021, 15:00, Разное
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ДОМ.РФ по итогам октября вошел в ТОП-5 по объемам выдачи ипотеки, нарастив сентябрьские показатели на 46%. Итоги подвели специалисты Frank RG и аналитического центра банка.
В основу исследования легли результаты работы 20 самых крупных банков России. ДОМ.РФ оказался единственным финансовым учреждением, которому удалось за месяц добиться столь устойчивого роста. В результате он поднялся вверх сразу на пять строчек, информирует tass.ru

В октябре ДОМ.РФ одобрил 3000 ипотечных кредитов на сумму 10,6 млрд рублей. По объему кредитования ИЖС банк удостоился второго места. Третью позицию ему присудили за достижения по сумме ипотечного портфеля. Четвертая строчка досталась банку по таким позициям, как семейная ипотека, рефинансирование, выдача займов на новостройки.

Директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков рассказал, что активный спрос на ипотеку был обусловлен действием льготных программ. В объеме кредитования 40% пришлось на займы с государственной поддержкой.

Аналитики подсчитали, что 20-ка изученных ими банков выдала 158 тыс. ипотек на сумму 492,5 млрд рублей. За год значение выросло на 7%, а за октябрь – на 5%.

ДОМ.РФ имеет статус ипотечно-строительного банка, входящего в группу института развития с одноименным названием. Учреждение является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.



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