 

Ольга Орлова рассказала об отношении сына к её новому мужу

06.12.2021, 15:00, Разное
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Популярная певица и телеведущая Ольга Орлова недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram провела интерактивную беседу со своими подписчиками, в ходе которой ответила на многочисленные вопросы почитателей. Наибольший интерес последних вызвали подробности недавнего бракосочетания знаменитости, а также отношение к событию её сына.
Стоит отметить, что с новым супругом, бизнесменом по имени Валерий Ольга Орлова состоит в романтических отношениях уже около двух лет, однако официально оформила брак пара лишь в конце сентября текущего года. К слову, экс-вокалистка группы “Блестящие” пояснила о данном событии в соцсетях только на днях, спустя 2,5 месяца после того, как оно состоялось. И, как призналась она сама, одним из самых важных аспектов в отношениях было то, как нового избранника воспримут члены её семьи. В частности, 20-летний Артем, сын исполнительницы, полностью одобрил выбор своей матери и уже успел наладить с отчимом прекрасные дружеские отношения.
Изображение взято с: [email protected]
Очень существенным моментом стал и тот факт, что возлюбленный очень хорошо относится к собакам Ольги Орловой – домашним питомцам, которые также в не меньшей степени являются членами её семьи. Причем, как упомянула знаменитость, симпатия стала абсолютно взаимной, особенно для одной из любимиц по кличке Дина.
Изображение взято с: [email protected]
В целом же, говоря о семейном союзе со своим возлюбленным, 44-летняя красавица не сдерживала возвышенных эмоций: по её словам, именно этого мужчину она ждала всю жизнь. Новый супруг является очень ответственным и надежным спутником, а кроме того – относится с полным пониманием ко всем нюансам, сопутствующим творческой карьере звезды шоу-бизнеса. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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