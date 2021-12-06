 

7 декабря ВАКС продолжит избирать меру пресечения Галантернику. Адвокат утверждает, что подозрение вручено не было

06.12.2021, 14:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предыдущее заседание было назначено 3 декабря, но в связи с необходимостью адвокатов участвовать в другом заседании в слушании объявили перерыв до 7 декабря.

Национальное антикоррупционное бюро ходатайствует об избрании Галантернику меры пресечения в виде заочного ареста.

Адвокат бизнесмена Ольга Просянюк заявляла, что сторона защиты категорически против такой меры и считает, что прежде детективы НАБУ и прокуроры САП должны были уведомить бизнесмена о подозрении.

Она сообщила, что Галантернику не вручено подозрение в установленном законом порядке, “поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту”, так как с 2017 года Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине.

Также она отметила, что в базах Интерпола ее клиент не числится, а соответственно, он не объявлен в международный розыск.

Юрист утверждает, что Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве в Британии и консульском учете в Израиле.

Контекст:

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявляла, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / В Ивано-Франковске заявили о нехватке кислорода в больницах, Минздрав заверяет, что Украина полностью обеспечена кислородом

25.07 / Глава минздрава Хакасии подал в отставку

16.07 / Стало известно о планах раскрыть ТТХ российских вертолетоносцев

07.12 / COVID-19 в Украине. Степанов заявил, что ряд областей не выполняют план по обеспечению койко-мест кислородом

19.09 / Китайская версия TikTok ввела жесткие ограничения для детей

17.04 / Россия задействует в учениях над акваторией Черного моря более 50 самолетов

03.02 / Суд отпустил ветерана Фортуну под домашний арест

25.08 / Минздрав Украины объявил конкурс. Школы с высоким уровнем вакцинации педагогов смогут выиграть компьютеры

09.07 / Мнения: Все идет под нож ради свободы

19.06 / Кулеба договорился с главой МИД Молдовы провести консультации для взаимного признания ID-карт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика