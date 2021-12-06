7 декабря ВАКС продолжит избирать меру пресечения Галантернику. Адвокат утверждает, что подозрение вручено не было

Предыдущее заседание было назначено 3 декабря, но в связи с необходимостью адвокатов участвовать в другом заседании в слушании объявили перерыв до 7 декабря.

Национальное антикоррупционное бюро ходатайствует об избрании Галантернику меры пресечения в виде заочного ареста.

Адвокат бизнесмена Ольга Просянюк заявляла, что сторона защиты категорически против такой меры и считает, что прежде детективы НАБУ и прокуроры САП должны были уведомить бизнесмена о подозрении.

Она сообщила, что Галантернику не вручено подозрение в установленном законом порядке, “поскольку все уведомления были направлены стороной обвинения по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту”, так как с 2017 года Галантерник не проживает и не имеет места регистрации в Украине.

Также она отметила, что в базах Интерпола ее клиент не числится, а соответственно, он не объявлен в международный розыск.

Юрист утверждает, что Галантерник не скрывается от следствия и самостоятельно проинформировал сторону обвинения о своем местожительстве в Британии и консульском учете в Израиле.

Контекст:

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.

Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего НАБУ считает причастными к схеме 16 человек.

В начале ноября НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Галантерника заявляла, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.

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