Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича с позывным Роксоляна

Горсовет выразил соболезнования родным и близким умершей, известной львовянки.

“Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны”, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Илькив в годы Второй мировой войны руководила женской сетью ОУН Львова, была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича с позывным “Роксоляна”. Увлекалась поэзией, сама писала стихи под псевдонимом “О. Зверобой”. В 1950 году была арестована сотрудниками КГБ и 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Контекст:

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

—