Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках “Ржавчины”

Речь идет об аккаунте с ником AlecBaldwin. При этом страница с ником AlecBaldwln____ остается доступной.

Удаление одной из страниц произошло после того, как 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели американского оператора украинского происхождения Галины Хатчинс в октябре этого года на съемочной площадке фильма “Ржавчина”.

В частности, Болдуин заявил, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок.

“Я бы никогда не направил на кого-либо револьвер и не нажал на курок, никогда. Кто-то всадил в револьвер боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории. Курок не был спущен, я не нажимал на спусковой курок”, – сказал в разговоре с журналистом Болдуин.

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна “Ржавчина” с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

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