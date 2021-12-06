 

Гордон в декабре проведет выездное заседание своей академии. Среди спикеров – Сейсембаев, Гройсман, Шустер, Илларионов и Голованов

06.12.2021, 14:58, Новости дня
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Заседание состоится 10, 11 и 12 декабря в загородном отельно-парковом комплексе Equides Club под Киевом, сообщается на сайте академии. 

Среди гостей и спикеров академии, кроме самого Гордона, – казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, телеведущие Савик Шустер и Василий Голованов, Анатолий Макаренко, который дважды возглавлял украинскую таможню, главный редактор издания “ГОРДОН”, телеведущая Алеся Бацман. 

Кроме того, в работе академии примет участие Джокер – неназванный спикер. Гордон отметил, что это “топ-фигура украинской политики, один из самых богатых украинцев, человек, знающий все украинские политические инсайды”. 

“Когда вы увидите этого человека в своем кругу, даже не знаю, какие у вас возникнут эмоции, потому что встретить его в повседневной жизни нереально. Даже самим высокопоставленным украинцам”, – сказал Гордон. 

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Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Ранее журналист сообщал, что выездное заседание должно было состояться в конце октября в Тбилиси. Но его, Бацман и Сейсембаева грузинские власти не пустили на территорию страны из-за поддержки арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 

“К нам должен был приехать на ужин [грузинский актер и певец] Вахтанг Кикабидзе. Мы должны были записывать на ваших глазах интервью с Идраком Мирзализаде – известным [белорусским] стендап-комиком, которого пожизненно выгнали из России и который специально для этого прилетел в Тбилиси. Но есть такая поговорка: “не так сталося, як гадалося”… Но мы сделаем еще лучшее общение [в Киеве]”, – сказал Гордон. 

Кроме того, собравшиеся станут свидетелями и участниками интервью, которые на их глазах Гордон возьмет у героев.

Гордон запустил свою академию в мае. На сайте академии публикуют видеоблоги журналиста, аудиоподкасты и статьи на актуальные политические и экономические темы. Также подписчикам доступны обучающие онлайн-курсы по саморазвитию, бизнесу, инвестициям и совместные курсы Гордона с выдающимися политиками, бизнесменами и знаменитостями. Все материалы, которые предлагает академия, абсолютно эксклюзивные, их нет в открытом доступе, подчеркнул журналист. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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