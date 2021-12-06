 

Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ

06.12.2021, 14:56, Новости дня
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Страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ), сообщила российская компания Газпром.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».

Ранее в понедельник цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.

29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.



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