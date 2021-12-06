В Крыму уличили Зеленского в хвастовстве украинской армией

Хвастовство является «политическим принципом» президента Украины Владимира Зеленского, сообщил депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова украинского лидера о том, что армия Украины высокоорганизованная боевая структура.

«Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим, хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит», – сообщил РИА «Новости» Бальбек.

Он напомнил, что генсек НАТО сказал: «в случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает». По его слова, это лучшее подтверждение «глобального краха киевского режима в случае конфликта с Россией».

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».