 

При перевозке в COVID-госпиталь в Кургане пропала пациентка

06.12.2021, 14:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курганские медики потеряли 86-летнюю пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь, поиски идут пять месяцев.

Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2 в Кургане.

«Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», – рассказала Ura.ru внучка женщины Анна Серебрякова.

По ее словам, женщину доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», – отметила внучка.

Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково.

«Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», – заявили в УМВД РФ по Курганской области.

Ранее потерявшаяся в лесу в Нижегородской области пенсионерка раскрыла секрет выживания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / На этой неделе назначение Витренко не будут вносить на рассмотрение Рады – СМИ

10.11 / Ярош: Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии. Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт

25.10 / На Украине усомнились в необходимости вводить визовый режим с Россией

03.10 / Американская ракета с российскими двигателями стартовала к МКС

24.09 / Со следующей недели все регионы Украины получат беби-боксы

17.05 / Украинский дипломат – для вступления в НАТО Киеву нужно договариваться с США и Великобританией

31.05 / Политолог: Терехов перед выборами договорился с губернатором Тымчук и Ярославским

27.11 / Заболевший коронавирусом россиянин умер в Турции

11.11 / Комаровский: Прививки от гриппа и от коронавируса можно делать в один день

13.10 / В Ленобласти начали расчистку Белого озера в музее-заповеднике «Гатчина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика