При перевозке в COVID-госпиталь в Кургане пропала пациентка

Курганские медики потеряли 86-летнюю пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь, поиски идут пять месяцев.

Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2 в Кургане.

«Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», – рассказала Ura.ru внучка женщины Анна Серебрякова.

По ее словам, женщину доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», – отметила внучка.

Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково.

«Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», – заявили в УМВД РФ по Курганской области.

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