 

Среди вакцинированных москвичей разыграют биткоины

06.12.2021, 14:51, Разное
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Департамент информационных технологий Москвы предложил для увеличения темпов вакцинации проводить ежедневные розыгрыши биткоинов среди привитых москвичей.

Мэрия Москвы предварительно одобрила предложение и поручила московскому отделению Росфинмониторинга выделить департаменту более 100 биткоинов для проведения лотереи, которые ведомство ранее получило в свое управление в качестве оплаты штрафов иностранными компаниями, которые не открыли вовремя представительство в России, согласно требованиям “закона о приземлении”.

Среди вакцинированных разыграют биткоины– Мы считаем, что каждый прошедший вакцинацию гражданин Москвы должен получить хотя бы частичку новой технологии нашего блокчейна. Этот способ получения коллективного иммунитета является самым надёжным, – заявил глава департамента.

Приз победителю будет выдан в виде памятной монеты из нержавеющей стали с логотипом биткоина, специально отчеканенной Гознаком. По желанию данный приз может быть заменен на любой другой сувенир на платформе “Активный гражданин”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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