Половина российских врачей выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

В опросе поучаствовали 3079 российских врачей-специалистов из разных регионов России.

Медики поделились своим мнением о PR-сопровождении массовой вакцинации, законопроекте о QR-кодах и о том, какие методы информационного освещения ситуации с заболеваемостью COVID-19 наиболее действенны.

В вопросе о том, должна быть вакцинация обязательной, мнения врачей разделились практически поровну: 49,7% респондентов проголосовали «за», остальные 50,3% убеждены, что вакцинация должна быть только добровольной.

Законопроект о QR-кодах с ограничениями для непривитых полностью поддержали 24,6% опрошенных, еще 17% готовы его поддержать при условии, что ограничения будут еще жестче, чем предлагается. За смягченный вариант законопроекта выступили 21,9% врачей, еще 36,5% категорически против такой идеи в целом.

Информационную кампанию по продвижению массовой вакцинации 86,8% респондентов сочли абсолютно провальной. Среди 13,2% тех, кто считает санпросвет населения удачным, 66,1% сообщили, что наиболее действенными были сюжеты о переполненных больницах — именно такие сообщения чаще побуждают людей прививаться. Еще 47,4% врачей убеждены в пользе публикаций научных данных об эффективности вакцин, в том числе зарубежных. За регулярное обнародование статистики заболеваемости и смертности выступили 46,4%.

“Не нравится – увольняйся” – слышат в свой адрес около 70% российских медиков

Опрос в “Справочнике врача” наглядно показал, что большинство специалистов не получают моральной поддержки со стороны руководства во время пандемии.

Также специалисты считают действенными агитацию известных докторов (34,6%), личный пример президента (32,7%) и представителей местных властей (28,5%). За эффективность угроз введения ограничений со стороны чиновников и призывы медийных личностей о прививке проголосовали 24,3% участников опроса.

Что касается врачей, считающих информационную кампанию о вакцинации провалом, большинство из них уверены, что это произошло из-за противоречивых заявлений чиновников о коронавирусе и вакцинации (61,1%). Еще 59,7% убеждены, что «ложку дегтя» добавили СМИ, не сумевшие доступно и грамотно разъяснить пользу вакцинации. За недостаточно аргументированные объяснения смертей и осложнений среди вакцинированных, отсутствие реальной статистики проголосовали 59,3% респондентов. Негативный эффект также создали новости об административном давлении на сотрудников (55,9% опрошенных), навязчивая реклама и призывы к дискриминации невакцинированных (54,7%) и негативное освещение данных о зарубежных вакцинах (36,6%).

По мнению 77,6% специалистов, чтобы убедить людей сделать прививку, достаточно рассказывать о вакцинах понятным языком, предоставляя прозрачные данные об их переносимости и последствиях. Очень важно прекратить призывы к дискриминации непривитых (62,7%), повышать доверие общества к врачам (61,9%) и предоставлять медикам полные данные об эффективности и безопасности вакцин (51,5%).

Кроме того, 39,9% респондентов призвали прекратить негативную кампанию в СМИ в адрес зарубежных вакцин, а 31,6% считает, что нужно чаще иллюстрировать рост смертности и демонстрировать кадры из больниц. Примерно столько же (31,5%) респондентов призвали не поручать агитацию за вакцины медийным лицам с сомнительной репутацией, а 21,9% выступили за внедрение бонусных программ для вакцинированных.