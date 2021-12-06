 

Сергей Собянин представил экспозицию Москвы на “Экспо-2020” в Дубае

06.12.2021, 14:46, Разное
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До 31 марта 2022 года в Дубае проходит всемирная выставка “Экспо-2020”. Все желающие могут посетить павильоны, которые разработали разные страны, в том числе Россия. Там же можно посмотреть экспозицию Москвы, которую на днях представил мэр города Сергей Собянин.

Он рассказал о достижениях столицы в области
современных технологий, культуры, гастрономии, транспорта, предпринимательства
и туризма. По словам Собянина, Москва является мировым лидером в культуре и технологиях, занимает первое место по количеству музеев, второе – по количеству объектов культурного наследия, четвертое – по безопасности и человеческому капиталу, экономике и процветанию.

Также Москва, как отметил градоначальник, имеет самый большой в Европе парк электробусов, ряд мишленовских ресторанов. А еще в городе представлена самая умная в мире билетная система, добавил Собянин.

“Как показывают оценки экспертов, по скорости перемен мы входим в число мировых лидеров. Развитие Москвы — наш вклад в прогресс человечества”, – сказал мэр города.

На “Экспо-2020” свои достижения демонстрируют свыше 100 стран. Через девять лет, возможно, всемирная выставка пройдет в Москве. Российская столица претендует на проведение этого мероприятия. Заявку на организацию “Экспо-2030” также подали Рим (Италия), Одесса (Украина), Пусан (Республика Корея) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В каком городе пройдет выставка, станет известно в 2023-м.

Собянин оценил организацию всемирной выставки в Дубае. “В непростых условиях пандемии Объединенные Арабские Эмираты смогли принять тысячи гостей. Мы вдохновлены этим примером и надеемся принять “Экспо-2030″ в Москве”, – сказал мэр российской столицы.



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