 

Володин предложил правительству подключиться к развитию законодательной базы волонтерства

06.12.2021, 14:46, Разное
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Выступившая с докладом замминистра экономического развития Татьяна Илюшенкова заявила, что ведомство обсудит с комитетами Думы и регионами прозвучавшие от волонтеров идеи. Спикер ГД предложил не ждать и оперативно внести предложения на рассмотрение.

“Мы вам предлагаем в месячный срок внести в Государственную Думу предложения о правоприменительной практике, реализации законов, которые вы же инициировали, но с позиции их совершенствования, с позиции их адаптации к сегодняшнему дню, с позиции запроса, который сегодня звучит”, – отметил Володин.

Он призвал Росмолодежь и экспертов Высшей школы экономику подключиться к работе и подготовить законодательные инициативы.

Также спикер сообщил о необходимости принятия закона о российском Красном кресте в приоритетном порядке. “Нам надо с вами серьезно к этому подойти и постараться в будущем году в приоритетном порядке принять этот закон до лета”, – сказал он.

Парламентские слушания по поддержке и развитию российского волонтерского движения прошли 6 декабря в Госдуме. Участвовали более 120 представителей общественных организаций из 45 регионов.

Спикер ГД призвал создавать условия для развития волонтерства. Он напомнил, что президент уделяет большое внимание поддержке добровольческого движения.

Парламентские слушания по развитию волонтерства стали первыми в Госдуме восьмого созыва. Их проведение стало возможным благодаря консенсусу всех фракций, отметил спикер Госдумы.



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