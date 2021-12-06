 

Китайское судно Tansuo-1 возвратилось на базу после исследований Марианской впадины

06.12.2021, 14:32, Новости дня
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Как сообщают китайские СМИ, научно-исследовательское судно, длительное время работавшее в районе Марианской впадины, прибыло на базу, расположенную в провинции Хайнань.

Марианская впадина – самое глубокое место в Мировом океане. А китайские ученые добились наибольших успехов в погружениях подводных аппаратов на глубину 10 и более километров.

Всего за время последней экспедиции совершено 23 погружения, в результате которых собрана бесценная информация о том, что скрывается под толщей океанской воды. В частности, взяты образцы воды и горных пород со дна океана. Также китайцы совершили ряд погружений людей на большую глубину, что сегодня приравнивается к полетам в космос.



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