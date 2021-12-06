 

В Австралии создадут черный ящик с информацией о Земле и землянах

06.12.2021, 14:32, Новости дня
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Через несколько месяцев в Австралии планируют начать строительство специального сооружения, которое будет работать как глобальный черный ящик.

В нем будет храниться информация о Земле и землянах. Однако речь идет не просто о хранении важной информации, которую смогут прочесть наши далекие потомки или представители инопланетной цивилизации. Данный черный ящик точно так же, как в самолете, будет обладать функцией самописца.

Иначе говоря, в случае развития каких-либо катастрофических событий, угрожающих уничтожением нашей цивилизации, аппаратура самостоятельно запишет и сохранит всю поступающую извне информацию. По словам ученых, сбор данных, которые изначально будут внесены в черный ящик, уже начат.



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