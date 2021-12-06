СМИ пишут, что США пришлось убеждать европейские страны в возможности вторжения РФ в Украину, в Еврокомиссии отрицают

Собеседники издания рассказали, что некоторые страны Евросоюза сомневались в убедительности доказательств Вашингтоном возможного ввода российских войск в Украину и США с начала ноября убеждали представителей европейских стран, в том числе Германии, в этой вероятности.

В преддверии саммита глав МИД стран НАТО, который прошел 30 ноября в Риге, Вашингтон передал “нехарактерно” широкий объем разведданных о концентрации российских войск у украинской границы союзникам по НАТО, а также по дипломатическим каналам ЕС, сообщили источники. Они называют переданную информацию “чрезвычайно всеобъемлющей”.

Один из собеседников отметил, что многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. По его информации, “сдвиг” в сторону позиции США произошел после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано в комментарии российскому РБК это отрицает. Он подчеркнул, что Евросоюз “не комментирует различные спекуляции в СМИ”, но очень серьезно относится к вопросу наращивания российской военной мощи вокруг Украины и, как непосредственный сосед Украины, внимательно следит за ситуацией в стране.

Пресс-секретарь напомнил, что тема предполагаемого российского вторжения обсуждалась главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом 10 ноября в Вашингтоне, а также президентом Евросовета Шарлем Мишелем с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель затрагивал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, а также с главой российского МИД Сергеем Ларвовым “на полях” министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме в начале декабря.

Он отметил, что этот вопрос также будет на следующей неделе обсуждаться министрами иностранных дел стран – членов ЕС.

По его словам, Евросоюз продолжает тесно координировать свои действия с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками и изучает способы повышения устойчивости Украины в случае дальнейшей эскалации. “Европейский союз очень четко заявил о нашей твердой поддержке Украины перед любой новой агрессией, которая будет иметь серьезные последствия”, – заключил Стано.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины.

18 ноября в украинской разведке заявили, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января. На начало декабря, по информации министра обороны Украины Алексея Резникова, у границ и на оккупированных территориях находится 94 тыс. российских военных.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь на американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих. Издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

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