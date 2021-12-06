“Кошку может понюхать”. Победительница “Холостяка 11” Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако

“Он все нюхает. Меня это немножко раздражает. Волосы может понюхать, кошку может взять понюхать. Нюхает все”, – заявила Богдан.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок / YouTube

Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе.

—