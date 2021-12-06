 

“Кошку может понюхать”. Победительница “Холостяка 11” Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако

06.12.2021, 14:12, Новости дня
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“Он все нюхает. Меня это немножко раздражает. Волосы может понюхать, кошку может взять понюхать. Нюхает все”, – заявила Богдан.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Премьера первого выпуска 11-го сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако. В финале он отдал предпочтение Анне Богдан. Ранее она была замужем за экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

После проекта пара продолжила отношения, Заливако и Богдан стали жить вместе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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