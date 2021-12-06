“Симпатичная байкерша”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару позировала верхом на мопеде

Сопонару сообщила, что в одной из мотошкол Киева освоила мопед.

“Осталось получить права и в следующем году пересесть на мотик. Но это не точно. (…) Чувствую себя крутой”, – написала она.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“И обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты”, – отметил подписчик r.stropovyy.

“Симпатичная байкерша”, – заявил vladimirboremsky.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

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