 

“Симпатичная байкерша”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару позировала верхом на мопеде

06.12.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сопонару сообщила, что в одной из мотошкол Киева освоила мопед.

“Осталось получить права и в следующем году пересесть на мотик. Но это не точно. (…) Чувствую себя крутой”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“И обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты”, – отметил подписчик r.stropovyy.

“Симпатичная байкерша”, – заявил vladimirboremsky.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В мире: Как вакцина побеждает коронавирус в отдельно взятой стране

22.08 / Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента Беларуси в случае новых выборов 

18.09 / Euronews – виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков

18.11 / Власти Канарских островов ищут дополнительное жильё для мигрантов

06.04 / В РФ закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания

30.11 / Кличко и Сенцов приняли участие в акции “Диалоги о достоинстве” на Майдане к восьмой годовщине избиения студентов “Беркутом”

22.08 / Раскрыта стоимость нового седана Acura TLX 2021 года

20.11 / Бутусов: Зеленский проводит свой политический экватор в президентской резиденции в Карпатах, где Ермак отмечает день рождения

08.02 / В Амстердаме полицейские играли в снежки с прохожими – нарушив коронавирусные правила

13.07 / Business Insider – японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика