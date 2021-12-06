“Свою каденцию не добудет”. Карпатская мольфарка предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента

Женщина рассказала, что за президентом “кто-то очень следит”. Ведущий программы Дмитрий Комаров уточнил, находится ли президент в опасности, мольфарка ответила утвердительно.

“Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания. Что обещал, ничего не выполняет. Жаль его. На него зло есть от других. Если бы он вылил воск, то все бы стало понятно”, – отметила Цвилынив.

Она добавила, что хочет увидеть Зеленского и дать ему совет. Она пообещала рассказать президенту все про работу, про жизнь и про будущее.

Мольфарка предсказала, что на перевыборах команда президента проиграет, а к власти “придут старые”.

“Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина будет очень процветать. Это будет недолго, может, четыре–пять лет. А потом снова будет немного плохо”, – уточнила она.

Комаров спросил: “Вы намекаете на [лидера “Батьківщини” Юлию] Тимошенко?” Цвилынив на это ответила, что не знает, кто женщина, при которой Украина будет процветать.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

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