 

Дипломаты рассказали об убитых на Кипре россиянках

06.12.2021, 14:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Погибшие россиянки на Кипре находились на острове по туристическим визам, их убили во время бытового конфликта, сообщил представитель российского посольства в стране.

«17 ноября поступило заявление в полицию города Ларнаки о пропаже двух граждан России, полиция сразу начала розыск и обратилась в консульский отдел посольства. Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское», – сообщил представитель посольства РИА «Новости».

Полиция обыскала место жительства женщин в Ларнаке, взяла образцы ДНК, отследила банковские карты. Один из предполагаемых преступников пользовался ими, и его отследили.

«Дело было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр», – добавил он.

Подозреваемым является 32-летний сириец, он делал ремонт в одной из деревень возле Лимасола, женщины приехали к нему, и завязался конфликт, в ходе которого тот застрелил их обеих из ружья.

«С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника. Подозреваемый дал признательные показания и указал место, где закопал тела. В ночь с субботы на воскресенье, в 2.30 (по местному времени), была проведена эксгумация тел. На ней присутствовал лично начальник полиции Республики Кипр», – добавил собеседник.

Вскоре пройдет суд в Лимасоле по продлению срока ареста подозреваемому, также в понедельник планируется провести патолого-анатомическую экспертизу.

У одной из убитых в РФ есть сестра, родственники, у второй женщины родственников не найдено.

«Вопрос с транспортировкой тел на родину будет решаться после завершения всех процессуальных действий», – отметил представитель посольства.

Ранее сообщалось, что уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из РФ на Кипре, совершил преступление после охоты.

Напомним, на Кипре обнаружили тела двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Начальника полиции задержали по подозрению в коррупции в Красноярске

18.01 / Эксперты развенчали еще один миф о 5G

17.12 / Ветеран торгового флота США счел честью награждение российской медалью

16.12 / Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России

19.10 / В российском сегменте МКС сломался туалет

27.09 / Новый миграционный пакт ЕС пришёлся не по душе Восточной Европе

10.11 / Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь

09.10 / Росгвардия вооружится новыми видеорегистраторами

22.09 / Гриценко: Шефир – ключевой коммуникатор с олигархами от имени Зеленского. Кто-то решил заострить ситуацию перед голосованием за законопроект об олигархах

04.09 / Внешний вид Зеленского признали не соответствующим протоколу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика