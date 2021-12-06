 

Шестиклассница на спор выпрыгнула из окна школы в Набережных Челнах

06.12.2021, 14:11, Новости дня
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Ученица шестого класса в Набережных Челнах, по предварительным данным, поспорила с одноклассниками и выпрыгнула из окна третьего этажа школы, прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел в школе № 39. В результате падения шестиклассница выжила, ее госпитализировали в БСМП. По предварительным данным, девочка поспорила с одноклассниками, сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.

«Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту инцидента с учащейся одной из городских школ. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – приводит «Эфир.Челны» комментарий ведомства.

Ранее ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения.



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