 

Материалы о выдворении блогера Чоршанбиева из РФ поступили в суд

06.12.2021, 14:10, Новости дня
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Останкинский суд столицы получил материалы из полиции на административное выдворение из РФ бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, сообщили в суде.

«В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Сам он также доставлен в суд», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что время заседания пока не назначено.

В отношении спортсмена составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». По ней атлета могут оштрафовать и выслать из России.

Ранее в УГИБДД Москвы сообщили, что задержан водитель, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для соцсетей. Источник сообщил, что речь идет о Чоршанбиеве. Чоршанбиев сообщил, что не публиковал в Сети видеозапись со своими правонарушениями.



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