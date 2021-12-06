 

В администрации Кремля сравнили антиваксеров с Гитлером

06.12.2021, 14:04, Новости дня
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Отрицание вакцинации от коронавируса – не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа, сообщил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что «нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает». А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения… Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать», – передает РИА «Новости» слова Новикова на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Новиков напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком. «Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза», – добавил представитель кремлевской администрации.

Ранее в РПЦ заявили о зарубежных кураторах антипрививочников.



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