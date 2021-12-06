 

В Великобритании посоветовали политикам учить географию из-за заявлений о «российской угрозе»

06.12.2021, 14:04, Новости дня
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Читатели британской газеты Daily Express отреагировали на слова западных политиков об угрозе, которую РФ якобы представляет для Евросоюза, и посоветовали им лучше учить географию.

Комментаторы считают, что британские медиа намеренно настраивают свою аудиторию против России, передает РИА «Новости».

«Украина не является членом ЕС, следовательно, Путин не планирует никакого вторжения в ЕС. Может кто-нибудь объяснить редакторам газеты разницу между Европой и ЕС?» – поинтересовался пользователь под ником Metaphysical.

«Вы пишете: «Похоже, Владимир Путин готовится к неминуемому вторжению на Украину, поскольку военное руководство Великобритании соглашается с планировщиками НАТО в том, что нависла война». Какое отношение это имеет к нам в Британии? Украина не член НАТО, и у нас нет никаких обязательств перед ними», – написал John Moreland.

«Я не фанат Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?» – добавил Retsdon.

«Репортажи Express по РФ в 99 случаях из 100 просто вздор. РФ не будет атаковать Украину. Разведданные США ничем не уступают «досье» про оружие массового поражения в Ираке. Коррумпированная и разоренная Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и в ЕС. К сожалению, Великобритания ошибается. И если США размещают, как было заявлено, ракеты, которые могут достичь Москвы за семь с половиной минут, на Украине, РФ этого не потерпит. Помните Кубинский ракетный кризис в 1962 году? Терпел ли Кеннеди ядерное оружие на Кубе?» — сообщил AaronKirsch MDPhD.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Источники Financial Times сообщили, что предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке РФ к «вторжению» на Украину.



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