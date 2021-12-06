 

Биолог заявил о распространении штамма «дельта» в РФ от одного человека

06.12.2021, 14:04, Новости дня
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Большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в РФ произошли из-за одного человека, сообщил биолог Георгий Базыкин.

«Более 90% случаев дельты в РФ – похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в РФ этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», – написал Базыкин в Facebook.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в РФ были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон», еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.



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