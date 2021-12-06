NASA опубликовало уникальные кадры солнечного затмения

Уникальное явление, когда западная часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму, длилось почти две минуты.

На видео NASA показано полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать из Западной Антарктиды в субботу. Затмение также можно было увидеть из некоторой части Австралии, Южной Африки, Новой Зеландии и Чили.

ВИДЕОВидео: NASA / YouTube

Контекст:

5 декабря затмение наблюдали и на украинской арктической станции “Академик Вернадский”. Полярники отмечали, что это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м.

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