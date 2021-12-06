 

NASA опубликовало уникальные кадры солнечного затмения

06.12.2021, 13:29, Новости дня
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Уникальное явление, когда западная часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму, длилось почти две минуты.

На видео NASA показано полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать из Западной Антарктиды в субботу. Затмение также можно было увидеть из некоторой части Австралии, Южной Африки, Новой Зеландии и Чили.

ВИДЕОВидео: NASA / YouTube
Контекст:

5 декабря затмение наблюдали и на украинской арктической станции “Академик Вернадский”. Полярники отмечали, что это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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