NASA опубликовало уникальные кадры солнечного затмения
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Уникальное явление, когда западная часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму, длилось почти две минуты.
На видео NASA показано полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать из Западной Антарктиды в субботу. Затмение также можно было увидеть из некоторой части Австралии, Южной Африки, Новой Зеландии и Чили.
ВИДЕОВидео: NASA / YouTube
Контекст:
5 декабря затмение наблюдали и на украинской арктической станции “Академик Вернадский”. Полярники отмечали, что это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м.
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