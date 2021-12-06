 

“Афродита, которая вышла из пены морской”. Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения

06.12.2021, 13:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица запечатлена в белом цельном купальнике.

“Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь”, – написала она.

Зарицкая отметила, что в декабре состоится презентация нового клипа Kazka, но дату релиза пока не назвала. Также она не указала место отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

“Афродита, которая вышла из пены морской”, – прокомментировала подписчица mari.anna_pogorilovskay.

Контекст:

31 октября в эфире шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Зарицкая, которая была участницей этого проекта, призналась, что похудела на 20 кг.

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / В ОП рассказали о фейковых сообщениях о ходе региональных выборов

11.02 / Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»

23.12 / Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

06.11 / Бардаш: У нас к трудовому классу как к скотам относятся

17.02 / В РФ Renault Arkana получила новую спецверсию Pulse

22.11 / Украинские войска применили Javelin в Донбассе

13.11 / В Харькове спецназ задержал гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске за терроризм

19.08 / Дело Шеремета. Антоненко вручили обвинительный акт

04.07 / Пьяный подросток за рулем ВАЗ устроил ДТП с двумя погибшими под Ростовом

19.03 / Китай призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика