“Афродита, которая вышла из пены морской”. Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения

Певица запечатлена в белом цельном купальнике.

“Видела, что в Киеве снег. Я тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь”, – написала она.

Зарицкая отметила, что в декабре состоится презентация нового клипа Kazka, но дату релиза пока не назвала. Также она не указала место отдыха.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

“Афродита, которая вышла из пены морской”, – прокомментировала подписчица mari.anna_pogorilovskay.

Контекст:

31 октября в эфире шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Зарицкая, которая была участницей этого проекта, призналась, что похудела на 20 кг.

Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Окончила харьковский Национальный юридический университет. В 2014-м приняла участие в шоу “Голос країни”.

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

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