Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее “63-летней девственницей” после фото в стрингах с раздвинутыми ногами

“Посмотрите на 50 Cent, который притворяется моим другом. Теперь ты решил поливать меня грязью! Полагаю, твоя новая карьера – унижать других в соцсетях. Это самый низкий поступок, какой ты только мог совершить как артист и как взрослый человек”, – написала она.

Артистка также заявила, что рэпер ей завидует, а сам боится, что “в ее возрасте станет скучным и не будет выглядеть так же хорошо, как она”.

После ее слов рэпер удалил пост, в котором насмехался над откровенным фото Мадонны.

Скриншот: madonna / Instagram

Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка в стрингах и колготках в сетку позирует с широко раздвинутыми ногами, лежа под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Не остался в стороне и рэпер 50 Cent. Он опубликовал скандальное фото Мадонны на своей странице в Instagram и заявил, что артистка “пытается вести себя, как девственница, в 63 года”.

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