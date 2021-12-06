 

Мурашко назвал сроки начала исследования вакцины от COVID для детей младше 12 лет

06.12.2021, 13:20, Новости дня
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Исследования вакцины для детей от коронавируса от шести до 12 лет начнутся с 2022 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Исследования начнутся в начале следующего года», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Ранее в Биробиджане семь классов закрыли на карантин по COVID-19.

Напомним, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи подал в Минздрав документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.

После этого Минздрав принял решение о регистрации вакцины. В ведомстве отметили, что препарат показал свою эффективность и безопасность. «Спутник М» будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

До этого стало известно, что первые серии детской вакцины «Спутник М» уже запущены в производство, сейчас они проходят контроль качества.



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