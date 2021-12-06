Виновника аварии в Крыму избили толпой

В Крыму после дорожной аварии избили виновника ДТП, инцидент попал на камеру, видеозапись опубликовали в соцсетях.

Авария произошла 4 декабря в поселке Заречное Симферопольского района, там столкнулись ВАЗ и Skoda, передает ФАН со ссылкой на региональное МВД.

«В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию», – уточнили в ведомстве.

На видео запечатлены поврежденные автомобили, а также массовая драка. Один из потерпевших остался лежать на земле без сознания.

Один из жителей поселка сообщил, что в драке участвовали более 20 человек, включая женщин. Часть участников пыталась разнять дерущихся, но нападавшие не успокоились даже с прибытием полиции на место.

В сентябре в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек. Позже появилась видеозапись этой массовой драки, были задержаны ее участники.