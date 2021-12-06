 

Виновника аварии в Крыму избили толпой

06.12.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Крыму после дорожной аварии избили виновника ДТП, инцидент попал на камеру, видеозапись опубликовали в соцсетях.

Авария произошла 4 декабря в поселке Заречное Симферопольского района, там столкнулись ВАЗ и Skoda, передает ФАН со ссылкой на региональное МВД.

«В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию», – уточнили в ведомстве.

На видео запечатлены поврежденные автомобили, а также массовая драка. Один из потерпевших остался лежать на земле без сознания.

Один из жителей поселка сообщил, что в драке участвовали более 20 человек, включая женщин. Часть участников пыталась разнять дерущихся, но нападавшие не успокоились даже с прибытием полиции на место.

В сентябре в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек. Позже появилась видеозапись этой массовой драки, были задержаны ее участники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ученые нашли эффективные антитела от коронавируса

03.03 / Сервис Get Location перестанет работать в умных часах Samsung

21.07 / С восьми вечера всё закрыто: в Майами ввели комендантский час из-за эпидемии

03.10 / Мнение: Таинственные политические убийства стали печальной приметой США

22.12 / В Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

03.09 / В «Единой России» назвали число получивших выплату пенсионеров

18.09 / NTD – и поесть, и нос почесать — вьетнамские школьники создали для врачей удобный защитный шлем

05.09 / МИД РФ заявил, что “Новичок” разработали на Западе

01.06 / В Японии создадут еще один аналог Кремниевой долины

12.08 / Медики в Минске вышли на акцию против насилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика