70-летняя аргентинка забеременела после прививки «Спутником V»

Жительница Буэнос-Айреса, 70-летняя Мариель Эстрелла Рамирез родила мальчика спустя 9 месяцев после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратом «Спутник V».

Примечательно, что новорожденный стал у женщины первенцем, так как ранее врачи сообщали ей о бесплодии.

По данным лабораторных и инструментальных исследований, у аргентинки возобновились функции яичников так, будто она снова стала подростком. Рамирез родила здорового мальчика весом 4,5 кг и ростом 52 см. По словам медиков, малыш чувствует себя хорошо и родился без патологий. Также в его крови обнаружены антитела от коронавирусной инфекции.

– Мы очень рады за пациентку, которая наконец-то стала мамой. Этот случай не поддаётся объяснению, но мы уже начали общаться с учёными из других стран, прежде всего, из России. Конечно, нельзя однозначно утверждать, что к беременности привела вакцина «Спутник», но прошло ровно 9 месяцев со дня инъекции, – рассказал доктор Луис Перез.

Аргентинка также уточнила, что в течение этого периода не имела половых контактов.

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