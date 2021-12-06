Скандалы: Обман платежом красен

Facebook и Google годами платили за распространение дезинформации

В сентябре благодаря Фрэнсис Хоген весь мир узнал о том, что в Facebook годами знали о пробелах в собственной политике модерации контента, но практически ничего с этим не делали. Теперь же собственное расследование деятельности Facebook провел журнал MIT Technology Review. Из него следует, что компания Марка Цукерберга, а также Google годами платят миллионы долларов распространителям дезинформации и создателям бот-сетей.

Facebook, в какой-то момент ставший чуть ли не главным источником информации в Мьянме, в 2017 году превратился в главного распространителя дезинформации в стране. Тогда в социальной сети появились сотни страниц, распространявших одинаковые посты — о смертельной угрозе со стороны представителей рохинджа. В публикациях фейковых страниц говорилось о том, что рохинджа вооружены, что они собираются толпами до тысячи человек и что они готовы убивать любого, кто не исповедует ислам. В реальности же в стране проводились массовые зачистки населения рохинджа, в ходе которых были убиты около 10 тыс. представителей этнического меньшинства, а 700 тыс. человек были вынуждены бежать из Мьянмы.

В 2018 году ООН признала действия властей Мьянмы геноцидом и заявила, что Facebook сыграла «решающую роль» в эскалации межэтнического конфликта в стране. Тогда компания отвергла эти обвинения. Но как показывает расследование MIT Technology Review, соцсеть годами не просто допускала распространение фейковой информации, но и поощряла его.

Создатели фейковых аккаунтов и страниц получали миллионы долларов напрямую от Facebook. А главным источником проблемы стала программа поддержки СМИ, запущенная компанией в 2015 году.

Instant Articles — функция, позволяющая открывать статьи, напечатанные СМИ, не на их сайте, а прямо в социальной сети. Для пользователя соцсети это гораздо удобнее, чем оказываться переброшенным в веб-браузер, особенно если речь идет о мобильных платформах. Для Facebook же это, безусловно, выгоднее, ведь компания получает дополнительный рекламный доход: если раньше пользователи переходили на сайт СМИ, а те получали выручку от рекламы за каждый клик по их сайту от Google, то теперь весь процесс был интегрирован в экосистему Facebook (ныне Meta). При этом Facebook предложила издательствам собственную программу монетизации контента: начать размещать у себя на сайте рекламные объявления от Facebook, получая взамен 70% рекламного дохода.

И если на первых порах нововведениями Facebook решили воспользоваться многие ведущие издания США и Европы, то довольно скоро они осознали, что размер компенсации от Facebook заметно уступает в объеме возможным доходам от введения платной подписки, и покинули программу.

На смену качественной журналистике пришли издания из менее богатых стран, готовые зарабатывать на любом контенте. И среди новых участников программы Facebook оказались те, кто вообще не являлся новостным изданием. Этот переход отчетливо виден на примере той же Мьянмы. Так, в 2015 году шестью из десяти наиболее активных в Facebook мьянманских информационных сайтов были официально зарегистрированные СМИ. Год спустя после запуска Instant Articles их осталось всего двое в этом списке. А к 2018 году — ни одного.

Как выяснили журналисты MIT Technology Review, на смену СМИ в программу Facebook пришли не просто менее качественные издания, а издания-призраки.

Это были сайты, создаваемые одним и тем же человеком или юридическим лицом под видом разных интернет-СМИ. При этом контент, который они распространяли, был не просто одной тематики или в поддержку одних и тех же идей — на них публиковались абсолютно одинаковые статьи. После этого создатели этих СМИ-призраков создавали десятки и сотни фейковых страниц в Facebook, где автоматически размещались эти статьи. Такие посты благодаря алгоритмам социальной сети попадали в ленты новостей реальных пользователей как рекомендуемый контент и собирали сотни, тысячи, а иногда даже десятки тысяч лайков и комментариев. А за каждый переход по ссылке создатель таких бот-ферм и фейковых СМИ получал вознаграждение от Facebook.

Компания Марка Цукерберга никогда не раскрывала, сколько именно она заплатила издательствам, выдавая лишь общую сумму выплат для издательств и разработчиков приложений. По итогам 2018 года это было $1,5 млрд, а в 2019 году — уже «несколько миллиардов».

Разоблачительница политики Facebook Фрэнсис Хоген заявляла в начале октября в интервью телеканалу CBS, что алгоритмы соцсети продвигают контент, который призывает к насилию и ненависти или же является скандальным. И создатели фейковых СМИ и страниц, которых MIT Technology Review называет кликбейтными фермами, быстро поняли эту особенность и стали использовать ее для собственной наживы. У всех этих сайтов и страниц есть одна схожая черта — они регулярно меняют свою повестку, публикуя материалы на самые горячие мировые темы, пытаясь завлечь таким образом как можно большее количество случайных пользователей Facebook на свои сайты.

Как отмечается в расследовании, кликбейтные фермы максимально использовали возможности монетизации своего контента. Они подключали рекламу не только непосредственно на своих сайтах, но и в видео и онлайн-трансляциях на Facebook, а также в IGTV на Instagram.

Наконец, Facebook была не единственной платформой, которая все эти годы платила и до сих пор платит создателям фейковых страниц, сайтов и контента. Google, у которой Facebook увела часть рекламных доходов, внедрив Instant Articles, тоже щедро вознаграждала таких деятелей по всему миру через собственную программу монетизации AdSense.

Google, получив результаты исследования MIT Technology Review, признала, что подобная практика является нарушением принципов работы платформы, а также сообщила, что отключила от монетизации множество страниц сайтов указанных в расследовании издателей и десятки каналов на YouTube. При этом, по словам представительницы Google, такие сайты все еще участвуют в программе монетизации контента, но подвергаются регулярному мониторингу со стороны аналитиков компании.

В Facebook же назвали многие выводы журналистов MIT Technology Review ошибочными, а данные — неточными. Тем не менее представитель компании пообещал, что в Facebook займутся изучением предоставленных материалов, а вскоре после обращения журналистов многие из операторов кликбейтовых ферм стали жаловаться на онлайн-форумах, что их сайты были отключены от Instant Articles.

Кирилл Сарханянц