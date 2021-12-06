Предпочтительно темных оттенков и с завышенной талией: советы по выбору идеальных джинсов для полных девушек

В последние годы изменилось отношение дизайнеров к полным девушкам. На волне бодипозитива стало не принято игнорировать их потребности в красивой и стильной одежде. Если вы тоже отличаетесь пышными формами, вы легко можете выбрать модные джинсы оверсайз. Любой фасон сейчас доступен в любых размерах.

Тем не менее существуют некоторые нюансы выбора. Если одни модели являются более лестными для вашей фигуры, то другие выпячивают наружу недостатки. Перед вами идеальные модели джинсов для полных дам.

Темные джинсы

Девушкам большой комплекции нужно с осторожностью подходить к выбору традиционных светло-голубых джинсов с прорезями, дырами и потертостями на бедрах. Все, что для худеньких является свободным кроем, для полненьких может быть в обтяжку. Наличие дыр и вылинявших пятен еще сильнее деформирует фигуру.

Если вам нравятся неформальные джинсы, присмотритесь к тем, что имеют прорези в области колена или чуть ниже. Также вы можете выбрать изделия с необработанным краем. Идеальным оттенком денима станет черный, темно-серый и темно-синий. Любые темные брюки визуально уменьшают ваши пропорции. Кроме того, они эффектно смотрятся в сочетании с белой рубашкой или свитером грубой вязки.

Высокая посадка

Также не менее важно подобрать модель, которая бы идеально села по вашей фигуре. Джинсы не должны сдавливать бедра или образовывать нелестные складки на боках. Они не должны быть слишком тонкими или слишком свободными. Плотный деним, завышенная линия талии и размер один в один позволят вам выглядеть на все сто даже в джинсах-скинни, которые не являются самыми лестными для девушек с крутыми бедрами.

Как и в предыдущем случае, выбирайте пару из однотонной ткани без дыр, эффекта застиранности и вылинявших пятен. Хорошо, если помимо хлопка в составе джинсов будет содержаться 1-4% спандекса, что позволит модели еще лучше сесть по фигуре.

Клеш и “трубы”

Принято думать, что расклешенные от бедра или от колен джинсы делают фигуру полноватых дам еще более громоздкой. Однако в действительности это мало похоже на истину. Если вы выберете джинсы-трубы с завышенной талией и идеальной посадкой, вы сможете умело замаскировать проблемную зону. Нижняя часть ваших ног будет выглядеть более объемной, в то время как от пышных бедер будет отвлечено внимание.

Джинсы-mom

Не стоит бояться покупать свободные в бедрах модели. Считается, что джинсы-mom прибавляют объем в проблемной зоне. Но эффекта расширения удастся избежать, если заправить топ внутрь штанов и надеть вторым слоем незастегнутый пиджак или удлиненный жилет. Также вы можете визуально вытянуть фигуру и продлить ноги с помощью подворотов и обуви на высоком каблуке.