 

Терапевт Водовозов назвал симптом COVID-19 для немедленного вызова скорой помощи

06.12.2021, 12:48, Разное
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Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал симптом, при котором нужно немедленно вызывать скорую помощь при COVID-19. По словам специалиста, опасность представляет одышка.
Коронавирус можно вполне перенести без обращения к врачу. В то же время существует симптом, при котором обязательным является вызов медика. Как заявил Алексей Водовозов, имеются определенные нормы протекания инфекции. Например, в организме COVID-19 должен проходить куполообразно. Это значит, что симптоматика опускается сверху вниз. Стоит обращать внимание на любые отклонения. При этом поводом для вызова скорой помощи является нарастающая одышка.

Нормальным является частота 14-16 дыхательных движений в минуту. Если показатель стремится к 30, то это говорит об одышке. Важно здесь понимать динамику, если негативный симптом прогрессирует, то следует обратиться к медикам.

Специалист напомнил, что риск заражения коронавирусом можно снизить путь вакцинации и соблюдения иных профилактических мер, пишет портал Newinform.



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