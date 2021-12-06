Терапевт Водовозов назвал симптом COVID-19 для немедленного вызова скорой помощи

Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал симптом, при котором нужно немедленно вызывать скорую помощь при COVID-19. По словам специалиста, опасность представляет одышка.

Коронавирус можно вполне перенести без обращения к врачу. В то же время существует симптом, при котором обязательным является вызов медика. Как заявил Алексей Водовозов, имеются определенные нормы протекания инфекции. Например, в организме COVID-19 должен проходить куполообразно. Это значит, что симптоматика опускается сверху вниз. Стоит обращать внимание на любые отклонения. При этом поводом для вызова скорой помощи является нарастающая одышка.

Нормальным является частота 14-16 дыхательных движений в минуту. Если показатель стремится к 30, то это говорит об одышке. Важно здесь понимать динамику, если негативный симптом прогрессирует, то следует обратиться к медикам.

Специалист напомнил, что риск заражения коронавирусом можно снизить путь вакцинации и соблюдения иных профилактических мер, пишет портал Newinform.