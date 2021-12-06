 

Ирина Аллегрова удивила располневшей фигурой на “Песне года”

06.12.2021, 12:48, Разное
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Известная российская певица Ирина Аллегрова удивила поклонников своей располневшей фигурой. Она появилась на фестивале «Песня года» после долгого затворничества.
Аллегрова спела на мероприятии новую композицию «Имя твое». Обычно артистка надевала облегающие наряды, но на этот раз выбрала длинное черное платье свободного кроя. Зрители заметили, что во время пандемии исполнительница поправилась.

Аллегрова отменила выступления и предпочла оставаться дома. В социальных сетях она рассказывала, как печет хлеб и занимается домашними делами. Она признавалась, что такая жизнь ей очень нравится.

В то же время Аллегрова соскучилась по сцене, выступая на «Песне года», она выложилась на максимум. Артистка исполняла композицию под аккомпанемент Игоря Крутого. Впервые презентация данной песни состоялась минувшим летом на «Новой волне», пишет портал «Слово и дело».



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