Любаша после скандала с Кудрявцевой покинула шоу “Суперстар!”

Певица Любаша покинул шоу «Суперстар!» после скандала с Лерой Кудрявцевой. Татьяна Заслужная даже не вышла на сцену на время подведения итогов.

Лера Кудрявцева в проекте занимает кресло одного из членов жюри. Она заявила, что номер, который показала Любаша, ее совершенно не впечатлил. В целом Кудрявцева посчитала Заслужную больше композитором, нежели певицей. После критики член жюри поставила конкурсантке ноль баллов. Это очень обидело ее.

Любаша была очень удивлена такой оценке. К тому же Заслужная напомнила, что Кудрявцева не является певицей или же музыкантом. В связи с этим у нее нет никакого морального права ставить ноль баллов.

Другие члены жюри предпочли стать на сторону блондинки. Вячеслав Добрынин и Сергей Соседов заявили, что Кудрявцева имеет право на свое мнение.

В итог Любаша набрала самое маленькое количество баллов. Перед тем, как покинуть шоу навсегда, конкурсант выходит на сцену. Однако Заслужная была настолько обижена, что покинула павильон, пишет портал «Политэксперт».