«Антидемократичное поведение» — мирный митинг в Вене перерос в потасовку с полицией

В Вене состоялись массовые акции протеста против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса, передаёт ORF. Как пишет полиция, в демонстрациях приняло участие около 42 тыс. человек из нескольких регионов Австрии. Несмотря на преимущественно мирный характер акций, некоторые протестующие вели себя «антидемократично» и бросали петарды в сотрудников полиции, на что те в ответ применили слезоточивый газ.



Reuters

В субботу в Вене в третий раз прошли демонстрации против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса, введение которой запланировано на февраль 2022 года. По данным полиции, в знак протеста на улицы австрийской столицы вышло около 42 тыс. человек, передаёт ORF.

Безопасность в городе обеспечивало 1,2 тыс. полицейских. Акции носили преимущественно мирный характер, однако сообщается и о нескольких случаях столкновений демонстрантов с полицией. Протестующие бросали в стражей правопорядка петарды, а те применили в ответ слезоточивый газ. По данным ORF, за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов было арестовано пять человек. Кроме того, пятеро полицейских получили травмы.

«Лишь благодаря защитному снаряжению (огнестойкому комбинезону, каске и т. д.) полицейские не получили серьёзных травм», — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается о состоявшихся в тот же день контрдемонстрациях сторонников правительственных мер, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Кандидат на пост канцлера Австрии министр внутренних дел Карл Нехаммер вновь обратил внимание на «антидемократичное поведение» на демонстрациях. «Когда демонстранты нападают на тех полицейских, которые гарантируют им свободу собраний, это не только гротескно с точки зрения содержания, но также неприемлемо с точки зрения демократической политики и несовместимо с нашими общественными ценностями», — заявил Нехаммер.

«Я ожидаю от участников будущих митингов мирного и демократического проведения акции протеста — без угрозы для полиции, без ущерба собственности, без ненависти, нетерпимости или антисемитизма», — добавил Нехаммер и пожелал пяти раненым полицейским скорейшего выздоровления.

В обеденное время демонстранты, собравшиеся в разных точках, двинулись в сторону площади Хельденплатц, где проходила основная акция протеста. Протестующие парализовали движение транспорта и прошли маршем по улице Рингштрассе.

Противники ограничительных мер и обязательной вакцинации держали в руках плакаты с надписями: «Вы никогда нас не поймёте», «Мы — народ», «Мы не крепостные и не подданные» и «Мы думаем сами за себя». Самая острая критика была направлена ​​против планирующейся обязательной вакцинации. Встречались баннеры с надписями: «Нет обязательной вакцинации», «Прививки — это геноцид» и «Невакцинированные = здоровые от природы». Многие участники несли австрийские флаги, а также флаги федеральных земель. В демонстрациях приняли участие и сторонники праворадикальных движений.

Однако среди участников было немало семей с детьми, о чём свидетельствуют многочисленные плакаты с надписью «За любовь, для детей и всех людей» или — от религиозного лагеря — «Детей защищает Иисус, а не прививки». На одном из традиционных плакатов с лозунгом «Курц должен уйти» было зачёркнуто слово «должен».

Участники левой контрдемонстрации выступили с лозунгом «Носите средства индивидуальной защиты. Против нацистов, государства и капитала». В ходе этой акции не было зарегистрировано никаких инцидентов с полицией.

В связи с резким ростом заболеваемости с 22 ноября в Австрии действует частичный локдаун, который должен продлиться до 11 декабря. Школы в стране, как и прежде, открыты. С 1 февраля в Австрии планируется ввести всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса. Акции протеста против правительственных мер проходят уже третью субботу подряд, пишет ORF.