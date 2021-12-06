 

В Англии COVID-19 в среднем выявляют у каждого шестидесятого

06.12.2021, 12:46, Новости дня
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Согласно свежим статистическим данным, на территории Англии среди проходящих тестирование на коронавирус COVID-19 выявляется у каждого шестидесятого, передаёт Sky News. Как отмечает корреспондент канала, такая статистика служит напоминанием о том, что Великобритания пока не преодолела пандемию — тем более что заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в ней не учтены.

Опубликованы свежие данные по заражаемости в Англии. Там положительный тест на коронавирус получил каждый шестидесятый человек. В Лондоне, Северо-Восточной Англии, а также в Йоркшире и Хамбере этот показатель выше — так, на северо-востоке с высокой вероятностью может получить положительный тест на коронавирус каждый сорок пятый человек. В Западном Мидленде уровень заболеваемости ниже — там в среднем коронавирусная инфекция по результатам тестирования выявляется у каждого 75-го.

А с нами на связь из Западного Лондона выходит наш корреспондент Ашиш Джоши. Ашиш, разъясните нам эту статистику — как вы прокомментируете эти цифры? 

АШИШ ДЖОШИ, корреспондент Sky News: Какие у нас сложились тенденции, мы знали и раньше, Сайма, и эти данные стали не более чем подтверждением. Свежая статистика охватила семь дней вплоть до 3 декабря, поэтому случаи заражения «омикрон»-штаммом в ней не учтены, и, собственно, в Бюро национальной статистики так и заявили: оценивать, какой эффект оказал этот штамм, пока слишком рано, пока число заражений крайне низко. 

Между тем в целом показатели и в Англии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе, и в Шотландии растут. Такую тенденцию мы наблюдали ещё на протяжении прошлой недели, мы видели, что число новых случаев достигало сорока, затем сорока пяти, а вчера — пятидесяти тысяч. При этом речь здесь идёт о случаях, зарегистрированных в домохозяйствах, — не в домах престарелых или больницах, а именно в домохозяйствах, в амбулаторных условиях. Это люди, которые получили положительные результаты ПЦР-тестов. 

Нам известно, что сейчас есть тенденция к росту заражаемости. И это — хороший повод напомнить людям, что, хотя на протяжении минувшей недели мы немного отвлеклись, обсуждая «омикрон»-штамм и другие темы, статистика у нас пока высокая. К счастью, благодаря кампании по вакцинации, эти случаи заражения не попадают в итоге в больницы. Конечно, больницы всё равно испытывают большую нагрузку из-за накопившихся пациентов, но им хотя бы не приходится иметь дело с резким притоком людей с COVID-19.  

И тем не менее это — напоминание, что пандемию мы ещё отнюдь не пережили и что мы по-прежнему разбираемся с «дельта»-штаммом. 

Дата выхода в эфир 03 декабря 2021 года. 



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