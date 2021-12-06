“Будет строителем, то есть застройщиком”. Горбунов показал лицо подросшего старшего сына от Осадчей

“Наше воскресенье!” – написал он и сопроводил пост хештегами “гуляем с сыном”, “воскресенье” и “мама на работе”.

Иван Горбунов запечатлен за собиранием конструктора. На снимках можно рассмотреть лицо мальчика.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Наверное, будет строителем, то есть застройщиком. Молодец”, – отметила подписчица artemenko1568.

“Юный амбициозный архитектор”, – написала shtukasvitlana.

Контекст:

Горбунов в 2017 году женился на телеведущей Кате Осадчей и в том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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