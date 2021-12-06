СБУ разыскивает потерпевших и свидетелей преступлений, совершенных бывшим руководителем тюрьмы боевиков “Изоляция”

По данным СБУ, под его руководством боевики удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

“Установлено, что он руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. Туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника людей подвергали насилию и психологическому давлению. Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших”, – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 149 (получение и удерживание человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следователи устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности боевика.

“Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме “Изоляция”, кто пострадал от преступных действий ее руководителя или был свидетелем этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram)”, – отметили в СБУ.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы был профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре в отношении восьми подозреваемых материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября бывший заключенный боевиков “ДНР” Станислав Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ РФ.

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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