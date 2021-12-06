 

“Бешеная”. Данилко поцеловался в губы с Астафьевой. Видео

06.12.2021, 12:44, Новости дня
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Инициатором поцелуя стала Астафьева.

“Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует”, – заявила она перед тем, как с нее сняли маску.

“Как ты мог меня не узнать? Иди целуй”, – обратилась она к Данилко после того, как звездные детективы увидели ее лицо.

“Бешеная Норка. А я говорю: “Ну никто не называет меня Андрюшей”, – отметил Данилко, поднимаясь на сцену, после чего трижды поцеловал певицу в губы.

“Такой наглой могу быть только я”, – ответила Астафьева.

ВИДЕОВидео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube
Контекст:

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко, звездными детективами проекта являются также певцы Олег Винник, Dzidzio и певицы Оля Полякова и Настя Каменских. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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